У Росії на 2 місяці заарештували п’ятьох офіцерів 72-ї бригади

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив співробітник Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, який перебуває у приміщенні суду.

«На жаль суд ухвалив прогнозовані рішення - всіх п’ятьох офіцерів заарештували на 2 місяці. Окрім командира першого батальйону 72-ї бригади, майора Івана Войтенка, аналогічні рішення ухвалені по заступнику командира Віталію Дубиняку, командиру танкового батальйона Олександру Полякову, начальнику штабу Олександру Охрименку та командиру першої роти Дмитру Устілко», - сказав він.

Консул підкреслив, що суд проходив на вимогу слідчого та прокурора у закритому режимі, тому він не міг бути присутнім безпосередньо у залі суду.

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Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл вимушені були відступити на територію РФ. Згодом майже всі вони повернулися до України. Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів.

8 серпня Слідчий комітет РФ попросив російський суд заарештувати 5 офіцерів 72-ї бригади Збройних сил України, яких «підозрюють» у «використанні важкого наступального озброєння невиборчої дії», «також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території».