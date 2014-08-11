Терористи планують перегрупування в напрямку міст Шахтарськ-Торез-Сніжне

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Терористи намагаються зупинити наступ збройних сил, і для цього вони у місті Горлівка здійснюють накопичення сил та засобів для подальшого їх перегрупування в напрямку міст Шахтарськ-Торез-Сніжне", - говориться в повідомленні.

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Крім цього, в прес-центрі АТО уточнили, що "мінометами та стрілецькою зброєю було обстріляно блокпости неподалік населеного пункту Красний Яр та Чернухіно. З мінометів було обстріляно позиції піхотинців північно-східніше Донецька. Терористи намагаються вирватись з кільця, що немов зашморг все щільніше затискається навколо них. Під час спроби перетнути блокпост на перехресті доріг Орлово-Іванів бійці сил АТО зупинили підозрілий автомобіль. З якого в них полетіла граната. Та незважаючи на опір, злочинців було знищено".

У повідомленні говориться, що продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Росії. Зокрема з танків та БМ-21 "Град" двічі було обстріляно позиції піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка.