Опубліковано відео бою сил АТО з бойовиками на підступах до Іловайська
17:59, 11 серпня 2014Політика
1 0
Батальйони «Донбас», «Азов», «Шахтарськ» та «Правий сектор» не змогли прорватись крізь оборону бойовиків на підступах до Іловайська.
Внаслідок протистояння шестеро бійців-добровольців загинули, більше десяти отримали поранення. Сил для подальшого наступу було недостатньо, тому батальйони відступили, повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожОперація з визволення Луганська і Донецька може тривати кілька тижнів - командир батальйону “Азов”
Як повідомляв УНІАН, під час проведення розвідувальних дій розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку в районі Іловайська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter