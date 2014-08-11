Опубліковано відео бою сил АТО з бойовиками на підступах до Іловайська

Внаслідок протистояння шестеро бійців-добровольців загинули, більше десяти отримали поранення. Сил для подальшого наступу було недостатньо, тому батальйони відступили, повідомляє Радіо Свобода.

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Як повідомляв УНІАН, під час проведення розвідувальних дій розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку в районі Іловайська.