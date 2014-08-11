З Росії обстріляли підрозділ ЗСУ в районі селища Степанівка

Російська сторона обстріляла підрозділ Збройних сил України в районі селища Степанівка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні близько 14-ї години росіяни обстріляли підрозділ Збройних сил України в районі селища Степанівка, про яке ми вже говорили зранку. Інформація про наслідки обстрілу на даний час відсутня», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстрілами з установок «Град» знищили село Степанівка Донецької області, в якому мешкає понад тисяча мирних жителів.

Фотогалерея "Російські "Гради" повністю знищили донецьке село Степанівка"