Ще 16 вантажівок з "гуманітарного конвою" РФ прибули до кордону України - журналіст

Ще шістнадцять вантажівок з російського "гуманітарного конвою" прибуло на пункт пропуску на кордоні між Росією та Україною, повідомив журналіст польського телеканалу TVN24 Войчех Бояновський на своєму Twitter.

"Ще 16 вантажівок тут, разом вже 32", - написав він.

Журналіст зазначив, що представники Червоного Хреста, котрі знаходяться на місці, відмовляються від детальних коментарів, заявляючи, що "операція триває".

Нагадаємо, перші 16 вантажівок з «гум конвою», що зупинився кілька днів тому назад біля російського Каменськ-Шахтинська, прибули на пункт пропуску на кордоні з Україною вчора увечері.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія заявила, що направляє «гуманітарну допомогу» для жителів Донецької і Луганської областей - загалом 280 військових «КамАЗів», спеціально для цієї акції перефарбованих у білий колір.

16 серпня Україна визнала відправлений з Росії вантаж гуманітарною допомогою. Було узгоджено, що розподілом допомоги для жителів Донбасу, які перебувають у зоні АТО, займатиметься Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Разом з тим представник МКЧХ Паскаль Кютта заявив, що головна проблема, яка стосується подальшої долі конвою, полягає в отриманні гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту.

Українська влада, а також лідери західних країн не виключали вторгнення Росії в Україну під приводом гуманітарної допомоги, або ж провокацій із цим вантажем.

20 серпня МЗС Росії заявило, що РФ «зробила все можливе» для забезпечення безпеки проходження гуманітарного конвою для жителів Донбасу.

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21 серпня МЗС України заявило, що українська сторона без зволікань розпочне процедуру оформлення російського гуманітарного вантажу, як тільки отримає остаточне підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста про готовність доставити вантаж до місця призначення.

МЗС повідомляє, що станом на вечір 20 серпня українські прикордонні та митні служби не здійснювали відповідних процедур з оформлення вантажу.