Перші вантажівки російського гуманітарного конвою їдуть у бік України

Про це повідомив московський журналіст The New York Times Ендрю Рот з пропускного пункту Ізварине.

After almost a week in Donetsk, Russia the first of 270 trucks with humanitarian aid are crossing Russian border pic.twitter.com/YMaLFqTT0m — Andrew Roth (@ARothNYT) August 20, 2014

За його словами, після тижня стояння під кордоном перші машини перетнули російський кордон в українському напрямку, повідомляє Українська правда.

First trucks have crossed into the border zone, eight in all are going through at the moment. pic.twitter.com/pVsJwqGIbd — Andrew Roth (@ARothNYT) August 20, 2014

Перший КамАЗ уже знаходиться в зоні кордону, ще 7 чекають, щоб зробити те саме.

Як повідомив у своєму Twitter`i польський журналіст Войчех Бояновські, священники перед відправкою освятили 16 машин, які начебто мали їхати в Україну.

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Пізніше російський ИТАР-ТАСС підтвердив, з посиланням на керівник прес-служби Південного митного управління РФ Раяна Фарукшина, що перші 8 машин почали митні процедури.

"Відносно цих транспортних засобів і товарів почалися митні операції", - заявив він.