Перші вантажівки російського гуманітарного конвою їдуть у бік України

Про це повідомив московський журналіст The New York Times Ендрю Рот з пропускного пункту Ізварине.

After almost a week in Donetsk, Russia the first of 270 trucks with humanitarian aid are crossing Russian border pic.twitter.com/YMaLFqTT0m

За його словами, після тижня стояння під кордоном перші машини перетнули російський кордон в українському напрямку, повідомляє Українська правда.

First trucks have crossed into the border zone, eight in all are going through at the moment. pic.twitter.com/pVsJwqGIbd