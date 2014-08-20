Перші вантажівки російського гуманітарного конвою їдуть у бік України

20:12, 20 серпня 2014
Політика
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Перша вантажівка із російської колони гуманітарної допомоги перетнула російський кордон і заїжджає в Україну. 

REUTERS

Про це повідомив московський журналіст The New York Times Ендрю Рот з пропускного пункту Ізварине.

За його словами, після тижня стояння під кордоном перші машини перетнули російський кордон в українському напрямку, повідомляє Українська правда.

Перший КамАЗ уже знаходиться в зоні кордону, ще 7 чекають, щоб зробити те саме.

Як повідомив у своєму Twitter`i польський журналіст Войчех Бояновські, священники перед відправкою освятили 16 машин, які начебто мали їхати в Україну.

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Пізніше російський ИТАР-ТАСС підтвердив, з посиланням на керівник прес-служби Південного митного управління РФ Раяна Фарукшина, що перші 8 машин почали митні процедури.

"Відносно цих транспортних засобів і товарів почалися митні операції", - заявив він.

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