Терорист Стрєлков втратив палець на руці й поранений у ногу - ЗМІ

Колишній лідер донецьких сепаратистів Ігор Стрєлков (Гіркін), імовірно, поранений.

Заступник командира батальйону "Азов" Ярослав Гончар у Facebook написав неперевірену інформацію про те, що Гіркіна поранено "в результаті зіткнення з Захарченком" і він перебуває на лікуванні в Ростові, передає Українська правда.

"Немає пальця на руці й дірка в нозі", - написав за чутками він.

У коментарі до поста журналіст Артем Шевченко підтвердив цю інформацію: "Підтверджую – саме такий характер поранень Гіркіна. Крововтрата велика… Джерела мої повідомили ще в п'ятницю минулу".

Як раніше повідомляв УНІАН, сайт терористів оголосив про важке поранення Стрєлкова. "Стан міністра оборони "ДНР"- тяжкий. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні терористів.