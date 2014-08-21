The Guardian: Лідери заколотників вибули з боротьби на сході України

У той час як українські збройні сили оточили останні оплоти проросійських сепаратистів - Донецьк і Луганськ, деякі з найбільш відомих лідерів повстання були замінені, повідомляє Гленн Кейтс у своїй статті під назвою «Лідери заколотників вибули з боротьби на сході України», опублікованій в британській газеті The Guardian.

Деякі з них в Москві. Інші таємничим чином зникли. Більшість з них замінили місцевими невідомими лідерами.

Вашій увазі короткий виклад про тих, кого замінили, і тих, на кого їх замінили в самопроголошених ДНР і ЛНР:

Пішов: Ігор Гіркін (Стрєлков)

Колишній міністр оборони самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР) Ігор Гіркін, який широко відомий як Стрєлков, якого ідеалізували проросійські бунтівники, а українська влада називала військовим злочинцем.

Українська влада звинувачувала Стрєлкова, російського націоналіста з Москви, в тому, що він працює на ГРУ, військову розвідку Росії, з тих пір як прибув до Донецька у квітні.

Стрєлкова, однак, не було ні видно, ні чутно з 13 серпня, коли прес-служба сепаратистської республіки повідомила, що він «важко поранений». Хоча кілька чиновників спростували цю заяву, на наступний день Олександр Бородай, товарищ Стрєлкова з Москви і раніше де-факто прем'єр-міністр ДНР, повідомив про його відставку. Бородай сказав, що Стрєлкова призначать на іншу посаду.

Прийшов: Володимир Кононов

Якщо потрібно замінити Стрєлкова, якого його прихильники порівнюють зі спартанським воїном царем Леонідом I, є сенс починати створювати міфи з самого початку. Коли Бородай оголосив про відхід Стрєлкова, він просто сказав, що його замінить «Цар».

«Цар», як з'ясувалося, це Володимир Кононов, 40-річний уродженець Луганська і колишній інструктор з дзюдо. Він командував дивізією бойовиків в Донецьку з квітня і пообіцяв «вирішити стратегічне завдання з відбиття військової агресії українських збройних сил», як повідомила офіційна прес-служба ДНР. Про нього мало що поки відомо.

Пішов: Олександр Бородай

Москвич Бородай писав статті для ультранаціоналістичної газети «Завтра» разом зі Стрєлковим і, як вважають, має тісні зв'язки з російською розвідкою. Бородай з'явився на сцені проросійського повстання в травні, коли він був призначений прем'єр-міністром самопроголошеної Донецької Народної Республіки.

Зі своєю коротко стриженою борідкою і фірмовим синім блейзером, Бородай здавався найбільш придатною фігурою на роль законного представника сепаратистських республік.

Але після того, як був збитий літак Малайзійських авіаліній і дивної нічної прес-конференції, під час якої він передав бортовий самописець з літака у пластиковому мішку для сміття малайзійським чиновникам, його популярність почала падати.

На прес-конференції 7 серпня Бородай оголосив про свою відставку, заявивши, що він насправді прийшов тільки як «початковий керуючий», але посаду прем'єр-міністра повинен отримати місцевий житель. Після цього він відправився до Москви, хоча сказав, що тепер він буде віце-прем'єр-міністром ДНР.

Прийшов: Олександр Захарченко

Замінив Бородая уродженець Донецька Олександр Захарченко, колишній гірський технік і лідер Донецького підрозділу «Оплоту», поліцейсько-пропагандистської групи, яка постачала бійців сепаратистам.

38-річний чоловік, який був одним з лідерів під час штурму будівлі Донецької обладміністрації у квітні, закликав до припинення вогню незабаром після свого призначення і сказав, що сепаратистам потрібна від Москви «тільки моральна підтримка».

Пішов: Валерій Болотов

Луганський бізнесмен зі ступенем в області економіки і бізнесу, Болотов пережив замах на своє життя і уникнув захоплення українською армією під час свого перебування на посаді «народного губернатора» самопроголошеної Луганської Народної Республіки (ЛНР).

На відео, знятому на початку квітня, яке стало популярним серед прихильників сепаратистів, Болотов знімає маску, щоб заявити, що він буде боротися за «нашу землю».

Його «тимчасова відставка» 14 серпня була оголошена несподівано. На відео він каже, що отримані травми (які саме він не уточнив) не дозволяють йому продовжувати керувати самопроголошеною республікою і він хоче звернутися за медичною допомогою в Росії.

Прийшов: Ігор Плотницький

Плотницький, який прийшов на заміну Болотову, щоб встати біля керма сепаратистського уряду ЛНР, був колись Луганським чиновником і займався контролем якості в місцевому споживчому інспекційному агентстві. Плотницький де-факто раніше займав пост міністра оборони ЛНР.

Статус неясний: Ігор Безлер (Бєс)

Відомий як «Бєс», командир сепаратистських сил у Горлівці, Безлер був колишнім керівником похоронного бюро. Безлер відомий своєю непередбачуваною поведінкою. СБУ України звинуватило його в тому, що саме він віддав наказ збити літак Малайзійських авіаліній.

Після того як українські сили оточили Горлівку, поповзло безліч чуток про смерть Безлера. Його не було видно з кінця липня, коли українські ЗМІ повідомили, що він втік до Москви. Тим не менш, його підрозділ, як і раніше діє, і 14 серпня преса сепаратистів написала про його недавні військові перемоги.