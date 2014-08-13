Сайт терористів повідомив про важке поранення Стрєлкова

Продовження: Царьов спростував повідомлення про важке поранення колеги-терориста Гіркіна

Про це повідомляється на сайті терористів, так званому "Агенстві Новоросія".

"Стан міністра оборони "ДНР"- тяжкий. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні терористів.

Також наголошується, що вони "були б раді, якби дана інформація не підтвердилася або б була перебільшена, але джерело заслуговує довіри".

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Довідка УНІАН. Ігор Гіркін під псевдонімом «Стрєлков» - громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії, ватажок російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України.

Встановлено, що на початку березня він прибув на територію Криму та координував захоплення російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади та управління автономії, викрадення військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України та іноземців, які перебували в Криму .

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави.

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15 квітня СБУ почала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлкова умисного вбивства та вчинення дій на шкоду сувереніту, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Гіркін проголосив себе верховним головнокомандувачем «Донецької народної республіки» (ДНР) та видав перший «указ», в якому, зокрема, звернувся до Росії за військовою допомогою.

В "указі" зазначається, що всі солдати і офіцери Збройних сил, Внутрішніх військ, СБУ, МВС та інших воєнізованих структур України з цього моменту вважаються такими, що незаконно перебувають на території "ДНР".