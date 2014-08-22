Росія може розбомбити власний гумконвой - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Яценюк зауважив, що після огляду деяких автомобілів російського "гуманітарного конвою" виявилося, що вони були завантажені максимум на 8 тонн при спроможності провезти 25 тонн. "Тобто практично порожні автомобілі", - додав прем'єр.

Після цього, на його думку, росіяни вирішили, що Україна може показати усьому світу, що це є не гуманітарний вантаж, а лише фікція. І вже після цього, не завершивши переговори із Червоним Хрестом, МЗС Росії "швиденько випустило заяву, що вони самі ухвалили рішення проїжджати український кордон", зазначив Яценюк.

"Зараз вони очікують, що декілька машин цього так званого гуманітарного конвою будуть розбомблені, при чому самими росіянами. Щоб знову мотивувати на увесь світ: це ж хунта, яка бореться зі своїми людьми", - наголосив Яценюк.

Він підкреслив, що "і це ми їм не дамо можливості зробити".

Читайте такожМЗС України: РФ знову грубо порушила ключові принципи міжнародного праваЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав в’їзд російської колони прямим військовим вторгненням Росії на територію України.

“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.