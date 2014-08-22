СБУ: Рух російського гумконвою - це пряме військове вторгнення Росії в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.

Читайте такожЧервоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогуКрім того, Наливайченко зазначив, що, за даними СБУ, так звана гуманітарна колона з Росії переслідує три мети. Перша - використання військових КамАЗів, перефарбованих в білий колір, для транспортування артилерійських установок, друге - це перевезення зброї та спорядження до бандформувань і третє, найважливіше, приховування злочинів, приховування тіл убитих людей від родичів і від влади України для того, щоб родичі загиблих в Росії не дізналися, де загинули їхні рідні, наголосив він.

Крім того, Наливайченко зазначив, що перетнули кордон з Україною вже 34 вантажні автомобілі, а ще понад 200 машин з військовим персоналом в якості водіїв стоїть безпосередньо на кордоні.

Наливайченко зауважив, що керує переміщенням всіх цих автомобілів російський генерал.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні, 22 серпня, оголосило, що Росія ухвалила рішення відправити російський "гуманітарний конвой" до Луганська.

Таке рішення про початок руху автоколони було ухвалене російською владою без узгодження з владою України і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші вантажівки російської «гуманітарної колони» в'їхали до України і їдуть у бік Луганська.

Зокрема, вантажівки з російської автоколони проїжджають через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Колона з 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушила до України з Підмосков'я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

Українські прикордонники і митники вдень 21 серпня почали прикордонно-митне оформлення російського гуманітарного вантажу в пункті пропуску “Донецьк” (РФ).