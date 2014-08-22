Російський гумконвой виїхав у бік Луганська без завершення перевірки вантажу

Пєсков при цьому відмовився прокоментувати, на якому рівні було прийнято рішення і чи це обговорювалося з українською стороною і ополченцями.

Читайте такожРФ повинна домовитися з терористами безпеки гуманітарного конвою - Держдеп СШАМЗС РФ раніше в п'ятницю повідомив, що Москва прийняла рішення почати рух конвою з гуманітарним вантажем в бік Луганська і застерігає від будь-яких спроб зірвати "суто гуманітарну місію".

У п'ятницю кореспондент РИА Новости повідомив, що перша партія вантажівок з гуманітарною допомогою з РФ перетнула кордон з Україною і заїхала на український КПП «Ізварине». Вантажівки з гумдопомогою вишикувалися в колону на території КПП.