Російський гумконвой виїхав у бік Луганська без завершення перевірки вантажу
11:55, 22 серпня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін в курсі, що гуманітарна колона розпочала рух у бік Луганська, сказав в п'ятницю прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков радіостанції «Комерсант FM».
REUTERS
Пєсков при цьому відмовився прокоментувати, на якому рівні було прийнято рішення і чи це обговорювалося з українською стороною і ополченцями.
Читайте такожРФ повинна домовитися з терористами безпеки гуманітарного конвою - Держдеп СШАМЗС РФ раніше в п'ятницю повідомив, що Москва прийняла рішення почати рух конвою з гуманітарним вантажем в бік Луганська і застерігає від будь-яких спроб зірвати "суто гуманітарну місію".
У п'ятницю кореспондент РИА Новости повідомив, що перша партія вантажівок з гуманітарною допомогою з РФ перетнула кордон з Україною і заїхала на український КПП «Ізварине». Вантажівки з гумдопомогою вишикувалися в колону на території КПП.
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