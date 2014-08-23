Порошенко обіцяє в середині вересня внести на ратифікацію Угоду з ЄС

Президент України Петро Порошенко обіцяє в середині вересня внести до Верховної Ради для ратифікації Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

“В середині вересня я як президент України внесу до української Верховної Ради на ратифікацію Угоду про асоціацію, узгоджену з усіма, і до кінця вересня, я сподіваюсь, що Україна передасть ратифікаційні грамоти Раді ЄС”, - сказав Порошенко.

За його словами, всі дії щодо угоди є скоординованими. “Зараз відбуваються переговори щодо зони вільної торгівлі. Я наголошую, що це не має жодного відношення до політичної частини Угоди про асоціацію. Вона підписана. Так само, як і змістовна частина угоди про зону вільної торгівлі, і Україна, і ЄС діють скоординовано”, - сказав Порошенко.

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Як сказав президент, так само ці сторони діятимуть 26 серпня у Мінську на переговорах з президентами країн Митного союзу. Порошенко підкреслив, що в цих переговорах братиме участь представницька делегація Євросоюзу. “Але ми дуже сподіваємося, що буде досягнуто позитивний результат”, - сказав він.

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