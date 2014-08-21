Порошенко їде в Мінськ з наміром домовлятися про мир
Президент Петро Порошенко 26 серпня на зустрічі у Мінську у форматі Україна – Європейський Союз – "Євразійська трійка" має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».
Як повідомили УНІАН у прес-служба президента, про це він заявив журналістам під час робочої поїздки до Миколаєва.
Він повідомив, що 26 серпня разом з «потужною командою» у складі трьох високих представників ЄС «їде у Мінськ говорити про мир».
Президент повідомив, що на зустрічі Україна «закличе забрати бойовиків з України».
«Впевнений, що нам це вдасться», - наголосив Порошенко.
Читайте такожПорошенко: більшість інформації про зрадників у штабі АТО готує ФСБ«Для того, щоб мати міцні позиції на переговорах по миру, треба бути сильними – мати єдність народу, сильну країну, сильну армію», - додав він.
«Ми здатні захистити суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні ми боремося за незалежність України. Ми з вами обов’язково переможемо», - підкреслив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, на 26 серпня у Мінську запланована зустріч Порошенка з президентами Білорусі, Росії й Казахстану.
На зустрічі також будуть присутні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт.