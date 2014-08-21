Порошенко їде в Мінськ з наміром домовлятися про мир

Як повідомили УНІАН у прес-служба президента, про це він заявив журналістам під час робочої поїздки до Миколаєва.

Він повідомив, що 26 серпня разом з «потужною командою» у складі трьох високих представників ЄС «їде у Мінськ говорити про мир».

Президент повідомив, що на зустрічі Україна «закличе забрати бойовиків з України».

«Впевнений, що нам це вдасться», - наголосив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: більшість інформації про зрадників у штабі АТО готує ФСБ«Для того, щоб мати міцні позиції на переговорах по миру, треба бути сильними – мати єдність народу, сильну країну, сильну армію», - додав він.

«Ми здатні захистити суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні ми боремося за незалежність України. Ми з вами обов’язково переможемо», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, на 26 серпня у Мінську запланована зустріч Порошенка з президентами Білорусі, Росії й Казахстану.

На зустрічі також будуть присутні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт.