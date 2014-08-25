В "Азові" заявляють, що підбили танк і взяли в полон двох російських десантників

Про це написав радник голови МВС Арсена Авакова Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно говорив з командиром спецбатальйону МВС "Азов" Андрієм Білецьким. Він повідомив мені, що годину тому розвідувально-диверсійна група "Азова" під керівництвом "Боцмана" підірвала на керованому фугасі танк російських терористів під Новоазовськом. Горів танк на відмінно!", - написав він.

Читайте такожАрмія завдала удару по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків - штабТакож на сторінці групи батальйону "Азов" у Facebook один з бійців написав про захоплених у полон російських десантників з 98-ї бригади.

"Путін почав війну. На Маріуполь йде 98 бригада ВДВ Росії. Захоплено двоє полонених. Вони були впевнені, що проводяться навчання, і дуже здивовані що починають Третю Світову. Техніки з Києва, як і раніше, немає", - написав він.