Затриманих російських десантників судитимуть в Україні
08:30, 27 серпня 2014Політика
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Російських десантників 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії судитимуть в Україні.
Військових будуть судити / Фото СБУ
Про це повідомляє ТСН.
Ув’язнити військових можуть за незаконний перетин кордону та володіння зброєю.
Читайте також"Це не наша війна": віськовополонені РФ закликали Путіна припинити посилати війська до України (відео)Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в Донецькій області, спецпідрозділу сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Згодом СБУ оприлюднило відео допитів затриманих, на яких десантники свідчать, що збирались на військові навчання. У свою чергу, за офіційною заявою Кремля, десантники "випадково" перетнули український кордон.
Затриманих російських десантників судитимуть в Україні
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