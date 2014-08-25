Силовики затримали 10 російських десантників з 98-ї дивізії

Поблизу населеного пункту Дзеркальний Амвросіївського району Донецької області спільна оперативна група ЗС України та СБУ затримала десять військовослужбовців 331 полку 98 свірської дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ (в\ч 71211).

Російські військовослужбовці затримані із особистими документами та зброєю. Вони дали свідчення, що батальйон десантників 23 серпня ц. р. був передислокований залізничним транспортом до Ростовської області РФ, а близько 3 години ночі 24 серпня підрозділ був піднятий по тривозі і отримав наказ здійснити марш у складі колони з кількох десятків БМД.

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Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону озброєними громадянами російської держави.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.