Міноборони РФ визнало вторгнення російських військових в Україну та факт їх полонення

Міністерство оборони РФ визнало вторгнення російських військових в Україну й факт їх полонення.

Як повідомляє російське держагентство «Россия сегодня», посилаючись на джерело в Міноборони РФ, «зазначені військовослужбовці дійсно брали участь у патрулюванні ділянки російсько-українського кордону, перетнули його, ймовірно, випадково на необладнаній, немаркованій ділянці, опору Збройним силам України при затриманні, наскільки нам відомо, не чинили», - сказало джерело в Міноборони РФ.

Він нагадав, що на російську територію багато разів поодинці і групами виходили українські військовослужбовці загальною кількістю більш як 500 осіб, в тому числі із зброєю в руках і на бронетехніці. «Жодного зайвого галасу з цього приводу ми не влаштовували. Просто повертали всіх бажаючих на українську територію в безпечному місці», - наголосило джерело.

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Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ та соціальних мережах заявляють повідомлення про численні випадки загибелі російських військовослужбовців, які вторглися в Україну. Офіційно Росія спростовує такі повідомлення, називаючи їх «інформаційною війною».

Вранці 25 серпня в селі Вибути під російським Псковом пройшли похорони десантників, загиблих за невідомих обставин.

Також 25 серпня стало відомо, що сили АТО затримали 10 російських десантників із 98-ої дивізії. Для доказу цього факту штаб АТО поширив відеозйомки допитів.

Один із російських військовослужбовців повідомив, що завданням його підрозділу було вторгнення на 70 км углиб території України.

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Зокрема, єфрейтор Мільчаков зізнався, що, будь його воля, він би «нікуди не ліз». «Я взагалі вважаю, що Україна - незалежна республіка. Якщо там є якісь проблеми, то хай вони всередині вирішуються», - сказав військовий. За словами десантника, їх заслали в Україну, але про мету перебування не повідомили. «Нічого не сказали, сказали, що здійснюємо марш 70 кілометрів. Вихід на три дні», - сказав росіянин.