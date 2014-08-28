Захист Савченко оскаржив рішення суду про продовження терміну утримання льотчиці під вартою

Захист льотчиці подав скаргу / facebook.com/OZON.monitoring

Про це у Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

Читайте такожСавченко відмовилась проходити психіатричну експертизуЗа свідченням адвоката, його колега Ілля Новіков подав скаргу до Воронезького облсуду щодо вчорашнього рішення Радянського райсуду Воронежа.

Защита Надежды Савченко обжаловала постановление Советского райсуда Воронежа о продлении срока содержания под стражей pic.twitter.com/O3u0GTqo52 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) August 28, 2014

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко було захоплено проросійськими терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу щодо викрадення Савченко.

Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 30 жовтня.