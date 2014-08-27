Суд продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня. Льотчицю збираються етапувати до Москви

Про це повідомив в Twitter адвокат Надії Савченко Микола Полозов.

"Незважаючи на весь абсурд доводів слідства і заставу захисту в 1 мільйон рублів, суд продовжив термін утримання під вартою Н. Савченко до 30.10.14", - написав він.

Несмотря на весь абсурд доводов следствия и залог защиты в 1 миллион рублей, суд продлил срок содержания под стражей Н. Савченко до 30.10.14 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Найближчим часом Надію Савченко етапують до Москви для проведення психіатричної експертизи, додає Полозов. Доступ адвокатів до Савченко буде неможливий протягом місяця.

В ближайшее время Надежда Савченко будет этапирована в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте Сербского. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Следствие отказалось проводить амбулаторную экспертизу в Воронеже На стационаре доступ адвокатов к Надежде будет невозможен в течение месяца — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Завтра защита подаст жалобу на продление срока содержания под стражей Надежде Савченко. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Однак Надія Савченко передала заяву щодо неучасті в психолого-психіатричній експертизі.

Надежда Савченко передала заявление о своём неучастии в производстве психолого-психиатрической экспертизы pic.twitter.com/wgMhChCVO4 — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Надежда Савченко опасается, что нахождение в закрытом стационаре без доступа адвокатов будет использоваться для оказания давления на нее. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

В ближайшие дни Надежда Савченко будет признана российскими право защитными организациями политзаключённой — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Итак, срок стражи Савченко продлили, дело о похищении возбуждать отказались, в стационар на месяц прячут. Такой сегодня день. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Крім того, адвокат Савченко Марк Фейгін повідомляє, що Суд відмовив захисту в порушенні кримінальної справи за ст.126 КК РФ (викрадення людини). "Воронезький СК відмовив нам у порушенні кримінальної справи за ст.126 КК РФ (викрадення людини). Таким чином,вони вважають, що її не викрадали", - написав він.

Воронежский СК отказал нам в возбуждении уголовного дела по ст.126 УК РФ (похищение человека). Таким образом,они считают, что её не похищали — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Следственное управление СК РФ по Воронежской области отказалось возбуждать дело по факту похищения Надежды Савченко. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014 Подытоживая, всё происходящее с законом ничего общего не имеет. — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Як повідомляють РИА Новости, радянський районний суд Воронежа в середу, 27 серпня, розглянув клопотання про продовження строку арешту. Термін слідства у справі Савченко був продовжений до 30 жовтня.

На думку представника звинувачення, гарантій того, що при заставі Савченко приїде в Російську Федерацію в рамках розгляду своєї справи, немає ніяких, враховуючи, в тому числі, і політичну ситуацію.

Адвокати викраденої терористами військової льотчиці Надії Савченко наполягали на зміні міри покарання для підсудної.

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"Захист заявляє про обрання запобіжного заходу у вигляді застави сумою 1 мільйон рублів", - повідомив адвокат Микола Полозов.

"У вас немає справедливості, у вас немає закону. Ваша влада - це просто... Слава Богу, у нас вже немає Януковича. Буду вірити, що у вас скоро не буде Путіна", - заявила сьогодні в суді Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України в складі групи бойовиків, й освітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українські власті заявляють, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Льотчицю утримують в СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.