Прикордонники вийшли з оточення на ділянці "Перемога" біля Амвросіївки

Про це LB.ua повідомив один із прикордонників. Прикордонники перебували між бойовиками і кордоном з Росією, через який по них вівся обстріл. За інформацією прикордонників, їм вдалося вийти з оточення без втрат.

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Нагадаємо, вчора біля адміністрації президента пройшов мітинг з вимогою вивести бійців з оточеного Іловайська, а також направити їм підмогу. Президент Петро Порошенко пообіцяв активістам забезпечити шляхи відходу з оточення.