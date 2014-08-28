Прикордонники вийшли з оточення на ділянці "Перемога" біля Амвросіївки
16:29, 28 серпня 2014Політика
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Українським прикордонникам вдалося вийти з оточення на ділянці кордону "Перемога" біля Амвросіївки.
Прикордонники вийшли з оточення без втрат / фото dpsu.gov.ua
Про це LB.ua повідомив один із прикордонників. Прикордонники перебували між бойовиками і кордоном з Росією, через який по них вівся обстріл. За інформацією прикордонників, їм вдалося вийти з оточення без втрат.
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Нагадаємо, вчора біля адміністрації президента пройшов мітинг з вимогою вивести бійців з оточеного Іловайська, а також направити їм підмогу. Президент Петро Порошенко пообіцяв активістам забезпечити шляхи відходу з оточення.
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