Родичі та близькі бійців "Азову" та "Айдару" пікетують Адміністрацію Президента (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 150 осіб.

Серед присутніх є також представники “Правого сектора”, окремі бійці батальйонів “Донбас” та “Азов”, зокрема останні тримають прапори України, на фоні яких виведено емблему-шеврон бійців цього батальйону.

Час від часу присутні вигукують: “Дайте танки патріотам!”.

Читайте такожКомбат "Донбасу": Сьогодні вирішальний день у боях за ІловайськТакож люди тримають в руках плакати з написами: “Президент, захисти патріотів”, “Зволікання чиновників несе смерть для патріотів”.

Учасники акції зосередились біля воріт неподалік від будівлі АП з боку вулиці Інститутської.

До пікетувальників вийшов представник Президента. Близько 18-ї години було сформовано переговорну групу, яка зайшла до приміщення АП, повідомляє журналіст Олександр Рудоманов.

Раніше в МВС визнали факт оточення сил АТО під Іловайськом і пояснили це вторгненням великої кількості військової техніки з Росії. До цього командир "Донбасу" Семен Семенченко заявив, що без допомоги Іловайськ може перетворитися на "братську могилу". Водночас, в РНБО заявляють, що сьогодні було доставлено допомогу в Іловайськ і вивезено звідти частину поранених.

Запеклі бої тривають в Іловайську з 18 серпня.