Родичі та близькі бійців "Азову" та "Айдару" пікетують Адміністрацію Президента (фото)
Родичі та близькі бійців батальйонів територіальної оборони “Азов” та “Айдар” пікетують Адміністрацію президента України, вимагаючи надіслати підкріплення під Іловайськ та до інших міст Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 150 осіб.
Серед присутніх є також представники “Правого сектора”, окремі бійці батальйонів “Донбас” та “Азов”, зокрема останні тримають прапори України, на фоні яких виведено емблему-шеврон бійців цього батальйону.
Час від часу присутні вигукують: “Дайте танки патріотам!”.
Читайте такожКомбат "Донбасу": Сьогодні вирішальний день у боях за ІловайськТакож люди тримають в руках плакати з написами: “Президент, захисти патріотів”, “Зволікання чиновників несе смерть для патріотів”.
Учасники акції зосередились біля воріт неподалік від будівлі АП з боку вулиці Інститутської.
До пікетувальників вийшов представник Президента. Близько 18-ї години було сформовано переговорну групу, яка зайшла до приміщення АП, повідомляє журналіст Олександр Рудоманов.
Раніше в МВС визнали факт оточення сил АТО під Іловайськом і пояснили це вторгненням великої кількості військової техніки з Росії. До цього командир "Донбасу" Семен Семенченко заявив, що без допомоги Іловайськ може перетворитися на "братську могилу". Водночас, в РНБО заявляють, що сьогодні було доставлено допомогу в Іловайськ і вивезено звідти частину поранених.
Запеклі бої тривають в Іловайську з 18 серпня.