Президент пообіцяв відправити до Іловайська підкріплення - ЗМІ

20:52, 27 серпня 2014
Політика
0 0

З будівлі Адміністрації Президента до протестувальників вийшла переговорна група у складі трьох осіб.

На Банковой люди требовали помощи для украинской армии под Иловайском / facebook.com/valchyshyn

Про це повідомляє кореспондент Сегодня.

Відбувся діалог переговірників з Президентом України Петром Порошенком. Гарант пообіцяв направити підкріплення в Іловайськ.

Більше подробиць, за словами учасників переговорів, вони повідомити не можуть, оскільки 90 відсотків сказаного Президентом є стратегічно важливою і закритою інформацією.

Як повідомлялося, більше тисячі активістів прийшли пікетувати Адміністрацію Президента, вимагаючи відправити допомогу українським бійцям, які п'ятий день знаходяться в оточенні бойовиків під Іловайськом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter