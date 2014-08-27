Президент пообіцяв відправити до Іловайська підкріплення - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент Сегодня.

Відбувся діалог переговірників з Президентом України Петром Порошенком. Гарант пообіцяв направити підкріплення в Іловайськ.

Більше подробиць, за словами учасників переговорів, вони повідомити не можуть, оскільки 90 відсотків сказаного Президентом є стратегічно важливою і закритою інформацією.

Як повідомлялося, більше тисячі активістів прийшли пікетувати Адміністрацію Президента, вимагаючи відправити допомогу українським бійцям, які п'ятий день знаходяться в оточенні бойовиків під Іловайськом.