Президент пообіцяв відправити до Іловайська підкріплення - ЗМІ
20:52, 27 серпня 2014Політика
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З будівлі Адміністрації Президента до протестувальників вийшла переговорна група у складі трьох осіб.
На Банковій люди вимагали допомоги для української армії під Іловайськом / facebook.com/valchyshyn
Про це повідомляє кореспондент Сегодня.
Відбувся діалог переговірників з Президентом України Петром Порошенком. Гарант пообіцяв направити підкріплення в Іловайськ.
Більше подробиць, за словами учасників переговорів, вони повідомити не можуть, оскільки 90 відсотків сказаного Президентом є стратегічно важливою і закритою інформацією.
Як повідомлялося, більше тисячі активістів прийшли пікетувати Адміністрацію Президента, вимагаючи відправити допомогу українським бійцям, які п'ятий день знаходяться в оточенні бойовиків під Іловайськом.
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