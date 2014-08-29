Другий гуманітарний вантаж із РФ можуть доставити в Україну поїздом

Митна служба України готова прийняти другий гуманітарний вантаж з Росії, який може бути доставлений до України залізничним транспортом упродовж 10 днів через пункт пропуску «Гукове» (Ростовська область), якщо російська сторона дотримуватиметься митної і прикордонні процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у п'ятницю повідомив заступник голови Державної фіскальної служби, який займається митною політикою, Анатолій Макаренко.

«Міністерство закордонних справ Росії звернулося з нотою в Міністерство закордонних справ України з тим, аби поінформувати нас про підготовку російською стороною чергового так званого «гуманітарного конвою». За пропозицією російської сторони, можливо, це буде залізничний транспорт. Тому зараз нами опрацьовуються можливі варіанти роботи з цим «гуманітарним конвоєм», - сказав Макаренко.

Він відзначив, що головною умовою ДФС в роботі з російською стороною є дотримання українських митних процедур.

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«Головні умови Державної фіскальної служби, Митної служби: одержувачем має бути Червоний хрест, як і домовлено. Російська сторона не повинна порушувати митні процедури, як вона робила це в попередній раз», - сказав Макаренко.

Заступник голови ДФС додав, що минулого разу тільки 34 з 280 автомобілів з гуманітарним вантажем Росії пройшли митні процедури.

«Частина автомобілів зайшла без митних процедур. Ми готові до роботи, якщо буде прийнято політичне рішення», - сказав Макаренко.

При цьому він відзначив, що поки що остаточно не визначено пункт пропуску гуманітарного вантажу з Росії, але, швидше за все, це буде пункт «Гукове» в Ростовській області.

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«Поки що опрацьовуються варіанти. Якщо буде залізничний транспорт, пункт пропуску «Гукове», це 30 кілометрів від «Ізвариного». ...У нас там група розміщена - прикордонники і митники. І ця група готова провести оформлення залізничного ешелону», - повідомив Макаренко.

Разом з тим, куратор митниці не повідомив, в якій кількості гуманітарний вантаж може бути доставлений до України.

«Скільки налічує («гуманітарний конвой» - УНІАН) поки що не знаю. Судячи з динаміки, думаю, вантаж може бути доставлений в найближчі 10 днів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

У Червоному Хресті повідомили, що їх представники не супроводжували вантажівки РФ до України, як було обумовлено раніше.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування з українських стратегічних заводів.