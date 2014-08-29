ЗМІ: артилерія РФ обстріляла коридор для відходу українських військових

В результаті обстрілу загинуло близько 100 українських військових з 40-го, 39-го, 28-го батальйонів збройних сил і залишків 51-го Волинської бригади, повідомляють джерела ZN.UA.

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Інформацію про розстріл коридору підтвердив журналіст Назар Вознюк в ефірі одного з телеканалів. "Я зараз рухаюся в колоні українських військ, яка змінює місце дислокації, пересуваючись вглиб країни. Сьогодні почалося активне просування російських військ. Останнє місце, де ми їх могли спостерігати - це було водосховище поблизу Розовки. Колона угруповання військ, що потрапила в оточення під Іловайськом о 10.00 була розстріляна. Ми поняття не маємо, скільки залишилося живих, імовірно, близько 20 чоловік, але це тільки з однієї групи", - повідомив журналіст. "Ніякий коридор не був наданий, і ситуація плачевна", - додав він.

Водночас РНБО не підтверджує інформацію про розстріл гуманітарного коридору біля Іловайська. Спікер інформцентру РНБО Андрій Лисенко спростував інформацію про сотні загиблих в результаті розстрілу, а також сказав, що інформація про коридори, відкриті для виведення військових не розголошується з метою безпеки бійців.