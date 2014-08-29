Комбат "Донбасу": Іловайськ зачистили б 19 серпня, але на штурм відправили всього 340 бійців

Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко вважає, що втрати сил АТО в Іловайську є наслідком спроб малими силами утримати місто.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Іловайськ мали штурмувати силами в 800 чоловік. Я вже можу про це говорити, адже це вже минуле. Незважаючи на всю брехню, що виливається на нас, що, мовляв, ми це зробили самостійно, було все зовсім інакше», - заявив комбат.

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Семенченко наголосив, що «план був узгоджений і затверджений керівництвом АТО, безпосереднє командування здійснював генерал Хомчак, командувач сектору Б, якого я поважаю за особисту мужність і тверде керівництво військами. У результаті з різних причин місто довелося брати набагато меншими силами. Зараз можна назвати і кількість - 340 чоловік. У перший же день було взято дві третини міста».

Комбат «Донбасу» переконаний, що «якби туди зайшло підкріплення, Іловайськ був би повністю під нашим контролем ще 19.08. Того ж дня я був поранений, і пішов відлік нашим жертвам».

20 серпня «до нас зайшов батальйон «Дніпро», а вірніше, його окремий підрозділ. Бійці відбивали танкові атаки, ...мінометні обстріли, "гради", "смерчі", "урагани"... Всі втрати - не від штурму, а від спроб малими силами утримати місто», - вважає Семенченко.