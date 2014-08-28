Під Іловайськом розбита колона техніки з Чечні - журналіст

В одному з підбитих танків були виявлені документи, що підтверджують, що техніка прибула з Чечні.

Про це повідомив главред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на українських військовослужбовців.

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"В секторі "Б" знищена колона російської бронетехніки, - повідомив він. - В обгорілому танку були виявлені документи на ім'я Десятова Олександра Михайловича, 25.11.86 р.н. Механіка-водія, в/ч 16544, 8-я ОМСБР р. Хорта Шатойського району Чечні". Танк російський - Т-72 (Б3), номер 632, в/ч 54096, третя танкова рота".