Вночі з оточення вийшли ще 14 бійців - Семенченко

Про це написав на своїй сторінці у Facebook командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

«Прізвища не публікую, вони одразу зателефонують додому. Наші поранені станом на вчора були не у «ДНР», а в полоні у 137-го полку 32-ї дивізії РФ і 9-ї танкової бригади РФ. Рани оброблені, знущань не було.

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Семенченко також звернувся з проханням до родичів бійців: «Якщо не можете додзвонитися, скиньте СМС - вам передзвонять. Якщо щось вирішите робити - телефонуйте, давайте це робити всі разом, так ми сильніші. Якщо чимось зможу допомогти родичам бійців ЗСУ, інших підрозділів, телефонуйте, що зможемо – зробимо».

Крім того, про вихід українських бійців з оточення повідомив голова МВС Арсен Аваков. За його даними, через кільце прорвалися командир батальйону "Миротворець" і командир батальйону "Дніпро-1" зі своїми бійцями.

"Андрій Тетерук !!!!!!!!!! Командир "Миротворця" живий, дарма тут його ховали! Буде жити довго! Щойно вийшов у розташування наших з групою бійців! З ним вийшов і командир "Дніпро-1" Юрій Береза ​​з бійцями!", - написав міністр.

Водночас, раніше у соцмережах повідомлялося про великі втрати серед силовиків, які намагалися прорватися з оточення під Іловайськом. При цьому вчора радник міністра оборони Олександр Данилюк заявив, що ситуація під Іловайськом навмисне нагнітається російськими спецслужбами задля дестабілізації обстановки в Україні.