Дев’ятьох російських десантників обміняли на 63 українських військових - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Вчора близько 9-ї години вечора на пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області російській стороні передали 9 десантників Збройних сил РФ, яких було затримано на території України. Після цього о 3-й ночі від російських прикордонників прийнято 63 військовослужбовців Нацгвардії України", - сказав Лисенко.

Читайте такожЗатримані російські десантники не повернуться на службуЯк повідомляв УНІАН, 25 серпня сили АТО затримали 10 російських десантників із 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Для доказу цього факту штаб АТО поширив відеокадри допитів. За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано в Ростов-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою кількох десятків БМД. Як заявили десантники, лише офіцерам було відомо про маршрут проходження колони.

27 серпня президент РФ Володимир Путін наголосив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли випадково опинитися на українській території.

Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що перебувають на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими.

В РНБО заявили, що затримані не є військовополоненими.

Проти десантників Слідчим управлінням СБУ відкрито досудове розслідування за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації, сприяння діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами). Їх утримували у слідчому ізоляторі СБУ у Києві.