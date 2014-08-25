Оприлюднено фото затриманих російських військових

Продовження: "Це не наша війна": віськовополонені РФ закликали Путіна припинити посилати війська до України (відео)

Російські військовослужбовці затримані із особистими документами та зброєю.

Вони дали свідчення, що батальйон десантників 23 серпня ц. р. був передислокований залізничним транспортом до Ростовської області РФ, а близько 3 години ночі 24 серпня підрозділ був піднятий по тривозі і отримав наказ здійснити марш у складі колони з кількох десятків БМД.

Лише офіцерському складу було повідомлено, що російська техніка вторгнеться на територію України.