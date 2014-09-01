Під Іловайськом бойовики захопили в полон журналіста "Еспресо.tv"

Про це із посиланням на одного з засновників телеканалу Миколу Княжицького повідомляє Радіо «Свобода».

За словами Княжицького, про затримання колеги повідомили оператор Еспресо tv Тарас Чкан і журналіст «Дорожнього контролю» Ростислав Шапошников, які разом із Воробйовим працювали у зоні АТО. Сам Воробйов на звʼязок не виходив.

Читайте такожПоранена на Донбасі польська журналістка перебуває у важкому стані - медикиЧкан і Шапошников, за словами Княжицького, перебувають окремо від Воробйова і, ймовірно, вже в безпечному місці. Інших подробиць депутат не навів, лише додав, що триває робота зі звільнення журналіста.

Як повідомляв УНІАН, українські батальйони тиждень тому потрапили в оточення терористів і російських військових.

Сьогодні, 1 вересня, керівник Центру з обміну полонених Володимир Рубан заявив, що у Донецькій області після останніх боїв узято в полон 680 українських військовослужбовців, і з них 80% - з-під Іловайська.