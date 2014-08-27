МВС визнало факт оточення сил АТО в Іловайську і пояснило, чому так сталося

Про це Чалаван повідомив у коментарі УНІАН.

«На території Донецької і Луганської областей діють професійні військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Чому виникло оперативне оточення Іловайська? Бо доволі велика колона військової техніки Російської Федерації в неділю самовільно перетнула державний кордон з Україною, вторглася до України і направилася до Іловайська», - сказав він.

Чалаван уточнив, що «ця колона танків, бронеоб'єктів, систем залпового вогню «Град».

Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають з 18 серпня.

Сьогодні, 27 серпня, прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що силам антитерористичної операції в Іловайськ направлено допомогу, частину поранених евакуйовано.Читайте такожІловайськ може перетворитися на братську могилу - комбат "Донбасу" закликав пікетувати Генштаб

Крім того, Лисенко відзначив, що «частину поранених евакуйовано, але у зв'язку з тим, що там зараз ведуться активні бойові дії, ми маємо інформацію, що є ще поранені, тому операції з евакуації поранених і направлення додаткових сил продовжуються».

За словами Лисенка, на сході України за минулу добу загинули 13 українських військовослужбовців і 36 дістали поранення.

Повідомлення комбату "Донбасу" Семена Семенченка у соцмережі: