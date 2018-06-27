Олег Скрипка збирається побороти культурну окупацію партизанськими методами

У Музеї історії міста Києва лідер гурту ВВ, громадський діяч, засновник етнофетивалю «Країна мрій» Олег Скрипка оголосив про започаткування фестивалю української героїчної пісні «Молода гвардія». Фестиваль відбудеться 19 лютого 2008 року в Міжнародному культурному центрі мистецтв (колишньому Жовтневому палаці).

Однією з головних подій фестивалю буде презентація платівки «Українська героїчна пісня», яка складатиметься з 15 композицій у виконанні україномовних гуртів та виконавців. На платівці записані голоси, зокрема, Марічки Бурмаки, Тараса Чубая, гурту «Тартак», «Воплів Відоплясова», гурту «Мандри».

Кілька місяців тому Олег Скрипка презентував промо-диск «Українська героїчна пісня», до якого входило лише п’ять пісень.

Промо-диск отримав неабиякий успіх, якого не очікував і сам Скрипка, тому й вирішив піти далі – створити фестиваль. Щоправда, чи «Молода гвардія» матиме належний успіх для подальшого продовження організатор прогнозувати не береться… Скрипка казав, що звертався до Секретаріату Президента по допомогу, але йому дали негативну відповідь.

Щодо успіху такого роду фестивалю правильно сказав Фома, лідер «Мандрів».

– Тут як на партизанській війні – кинеш гранату, а потім дивишся на результат.

Колись у Жовтневому палаці була катівня КДБ, їй цього року сповнюється 50 років, тому журналісти поцікавилися, чому саме це приміщення обрали для фесту.

– У нас була дилема, де проводити «Молоду Гвардію», – каже Скрипка, – хтось пропонував провести захід у палаці «Україна». Там колись не було кадебістської катівні, але там зараз знаходиться “культурна катівня”, і насправді там дуже погана аура. Цю залу потрібно освятити, аби ту кіркоровщину, чортівщину вигнати звідти. Поки що там нереально виступати. Колись у Жовтневому палаці був Інститут шляхетних панянок, що нам якраз і підходить.

На фестивалі спочатку виконуватимуться героїко-ліричні пісні, а після буде військовий бал. Дрес-код не регламентується, можна приходити в звичайних вечірніх сукнях і, як сказав Скрипка, не обов’язково від “Дольче і Габбана”

Журналісти попросили пояснити організатора, чому фестиваль назвали «Молода гвардія».

– бо “Молода гвардія” боролася проти окупації... Зараз ми перебуваємо в культурній окупації. Країна нібито вільна, але вільно говорити про нашу історію ми ще не можемо, не можемо вільно співати наших українських пісень. Це такий символ – ми виходимо з культурної окупації, творчо боремося і переможемо.

– Чи має цей фестиваль якийсь стосунок до 23 лютого – Дня радянської армії?

– У 43-му році наша українська армія УПА офіційно оголосила війну німецьким окупантам. І якраз на цю дату – 19 лютого – припадає офіційна дата початку боротьби УПА з німецькими окупантами. У царській армії українські полки становили 1/3. Те саме в радянській армії – не менш як 1/3 становили українці. Не кажучи про те, що з 20 млн. радянських людей, котрі, як вважається, загинули в Другій світовій війні, 15 млн. – українці. Отже, перемога в Другій світовій війні, по-перше – це наша перемога, а потім – перемога Москви, бо їх загинуло менше. Мій дід теж воював, Рейхстаг брав... На фесті будуть пісні різних періодів. Та ми не хочемо політичної заангажованості, просто треба знати, що відбувалося насправді. Наприклад, ми всі знаємо російські воєнні пісні радянської доби, але ж було багато розкішних українських...

Марічка Бурмака буде єдиною жінкою-учасницею фестивалю. Аби здобути собі місце серед виконавців Марічка пройшла навіть випробування.

– Обираючи пісню для диску, я хотіла обрати таку, яку не всі знають і зупинилася на пісні «Гей на горі, на Маківці». Ця пісня пройшла дуже серйозне випробування концертами. Я її заспівала в місті Пуп’янську Харківської області. Це – відкрите самогубство заспівати цю пісню за 30 кілометрів від російського кордону… Але уявіть собі, що зі мною разом співали люди, які раніше її ніколи не чули. Ось це і є мета – щоб знали, щоб чули, щоб хлопці захищали батьківщину з українською піснею на вустах.

Скрипка, крім того, що виступив організатором «Молодої гвардії», виступив у ролі її режисера.

– Моя режисура полягала в ретельному підборі артистів. Мені хтось казав, чи не піаримемося ми таким чином. Я вам скажу, що тут піаритися нема на чому. Це не той випадок, то не Помаранчева революція.

На фестиваль можна потрапити придбавши квиток. Там є демократичні місця, каже Скрипка, і більш дорогі...

Оксана Климончук