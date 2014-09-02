Ягланд їде в Москву нагадати РФ про зобов'язання країн-членів Ради Європи
16:26, 02 вересня 2014Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд після візиту в Київ, відправиться в Москву, де буде говорити про виконання Росією взятих на себе зобов'язань в рамках Ради Європи.
Він спробує переконати РФ дотримуватися права людини / фото УНІАН
Про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних Павлом Клімкіним. За словами єврочиновника, насамперед йдеться про дотримання прав людини.
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"Я потім поїду в Москву, і там планую говорити про статутні зобов'язання, які взяли на себе країни-члени Ради Європи, та зобов'язання дотримуватися прав людини", - сказав Торбйорн Ягланд.
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