Ягланд їде в Москву нагадати РФ про зобов'язання країн-членів Ради Європи

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних Павлом Клімкіним. За словами єврочиновника, насамперед йдеться про дотримання прав людини.

Читайте такожГенсек Ради Європи: Україна зіткнулася з відкритою військовою агресією на своїй території

"Я потім поїду в Москву, і там планую говорити про статутні зобов'язання, які взяли на себе країни-члени Ради Європи, та зобов'язання дотримуватися прав людини", - сказав Торбйорн Ягланд.