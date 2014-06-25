Ягланд: Ми розслідуємо причини загибелі людей на Євромайдані та Одесі

Як зазначив переобраний генсек, центральне значення для цього має також розслідування обставин загибелі людей під час лютневих подій на Майдані Незалежності у Києві, а також трагічні події в Одесі на початку травня, пише DW.DE.

За словами керівника української делегації в ПАРЄ Івана Попеску, не всі члени делегації голосували за кандидатуру чинного генсекретаря.

"Проте загалом ми задоволені таким результатом виборів", - сказав Іван Попеску у коментарі DW.

На його думку, Турбйорн Ягланд добре розуміється в українській внутрішній політиці, що гарантує подальшу ефективну співпрацю Києва з Радою Європи.

Іван Попеску нагадав, що наразі у Верховній Раді працює експерт РЄ, який консультує українських депутатів щодо реформування законодавства відповідно до європейських стандартів.

"Незабаром ми очікуємо від Венеціанської комісії висновків щодо змін до Конституції України", - сказав Іван Попеску.

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Він також висловив впевненість, що підтримка Ягландом мирного плану врегулювання конфлікту на сході України, який запропонував президент Петро Порошенко, "допоможе його реалізації".

"До речі, саме про втілення етапів плану мирного врегулювання йтиметься завтра (у середу 25 червня – прим. Ред.) під час двосторонньої зустрічі генерального секретаря та президента України у Страсбурзі", - повідомив Іван Попеску.

З приводу останніх подій в Україні Турйборн Ягланд завжди намагався висловлюватися дуже обережно, не згадуючи при цьому ролі та участі Росії (за це на його адресу не раз лунали звинувачення у нечесній грі на користь Кремля). Він публічно наголошував на тому, що оцінює ситуацію в Україні суто у площині захисту прав людини, чим напряму опікується Рада Європи.

Проте після того, як 14 червня бойовики підбили в Луганському аеропорту літак, на борту якого знаходилося 49 українських військовослужбовців, нейтральна позиція Турбйорна Ягланда залишилася у минулому.

У своїй заяві з цього приводу він наголосив, що бездумними вбивствами бойовики нічого не досягнуть і запропонував Петру Порошенку свою повну підтримку для врегулювання ситуації у Луганській та Донецькій областях.