Генсек Ради Європи Ягланд 2 вересня прибуде до Києва

15:22, 01 вересня 2014
Політика
0 0

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд 2 вересня з офіційним візитом відвідає Київ.

Ягланд едет в Киев для встреч с властями / фото УНИАН

"Генсек Ради Європи завтра зустрінеться з президентом України Петром Порошенком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним", - написав у своєму "Твіттері" прес-секретар генсека Даніель Холтген.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter