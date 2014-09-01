Генсек Ради Європи Ягланд 2 вересня прибуде до Києва
15:22, 01 вересня 2014Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд 2 вересня з офіційним візитом відвідає Київ.
Він їде до Києва для зустрічей із владою / фото УНІАН
"Генсек Ради Європи завтра зустрінеться з президентом України Петром Порошенком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним", - написав у своєму "Твіттері" прес-секретар генсека Даніель Холтген.
Council of #Europe#TJagland to meet President @poroshenko, @PavloKlimkin in #Kyiv tomorrow. @coe assistance to #Ukraine on the agenda
- Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 1 вересня 2014
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