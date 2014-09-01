Генсек Ради Європи Ягланд 2 вересня прибуде до Києва

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд 2 вересня з офіційним візитом відвідає Київ.

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