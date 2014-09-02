Ягланд назвав події на Донбасі і в Криму трагедією для всієї Європи

19:25, 02 вересня 2014
Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд назвав події на Донбасі і в Криму "трагедією", і висловив свою повну солідарність з українським народом.

Ягланд назвал украинские события трагедией для всей Европы / фото УНИАН

"Це також трагедія для європейських інститутів, які, власне, і були засновані відразу після Другої світової війни для того, щоб запобігти війні в Європі. Для нас - великий виклик, як протидіяти цій ситуації", - заявив Торбйорн Ягланд на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

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Генсек Ради Європи відзначив важливість вирішення гуманітарних проблем, які виникли в Донецькій, Луганській областях і Криму.

Крім того, Торбйорн Ягландзазначив, що Рада Європи підтримує Україну на шляху структурних реформ, які почали запроваджуватися, незважаючи на складну ситуацію, в якій перебуває країна.

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