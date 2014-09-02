Генсек Ради Європи: Україна зіткнулася з відкритою військовою агресією на своїй території

У Раді Європи вважають, що Україна зіткнулася з відкритою військовою агресією на своїй території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

“Ми розуміємо, що Україна та український народ стикнулися зараз з ситуацією відкритої військової агресії на території України”, - сказав він.

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За словами Ягланда, ця ситуація є наслідком недопрацювань європейських організацій, які були створені після Другої світової війни, в тому числі й Ради Європи, яка була створена для попередження спалаху подібних конфліктів на території Європи.

“Вочевидь, є чітке порушення територіальної цілісності України, а також принципу головування права, оскільки у статуті Ради Європи записано, що країни зобов'язані вирішувати мирним шляхом всі конфлікти на території країн-членів організації”, - сказав Ягланд.

За його словами, зараз головним питанням є питання про те, як можна досягти деескалації конфлікту мирним шляхом і які кроки потрібно зробити, щоб знайти шлях, який би відповідав принципу роботи організації.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Київ заявив про початок неприхованого введення Росією своїх військ на територію України.

За оприлюдненими сьогодні даними РНБОУ, на Донбасі діють щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.

НАТО минулого тижня оцінювало кількість російських військових в Україні в щонайменше в понад тисячу.

Офіційно Росія продовжує говорити, що не має жодного стосунку до проросійських бойовиків, котрі з квітня 2014 року воюють з українськими силовиками - всупереч неспростовним доказам підтримки нею їх сучасною зброєю та живою силою.