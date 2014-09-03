РФ стягує бронетехніку до українського погранпункту "Червона Таловка"

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Прикордонники зафіксували зростання активності збройних сил РФ на ділянці "Червона Таловка" в Луганській області. Встановлено, що тут в безпосередній близькості від лінії кордону займає позиції військова техніка. Серед них 5 одиниць самохідних артилерійських установок", - сказав Андрій Лисенко.

Він також повідомив, що росіяни продовжували розвідку за допомогою безпілотників. Зокрема, вчора, близько 20.30 прикордонники з пункту пропуску "Чаплинка" в Херсонській області, зафіксували безпілотник, який рухався на висоті до 2 км у напрямку з окупованого Криму в Макарівку Херсонської області.