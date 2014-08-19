Сили АТО зіткнулась під Антрацитом з бойовими частинами Росії та донськими козачками - ЗМІ

Про це Gazeta.ua повідомив боєць 11-го батальйону ЗСУ, який дислокується на Луганщині.

Військовий, зокрема, зазначив, що на території Донецької області його підрозділ воював проти загонів бойовиків, які складались частково із російських та чеченських найманців й місцевих кримінальних елементів.

"Якщо під Дебальцевим ми вели бойові дії проти суміші російських, чеченських бойовиків та кримінальників, які воювали подекуди не надто професійно, то під Антрацитом маємо справу з досвідченими військовими з Росії", - наголосив учасник АТО.

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За його словами, у росіян на озброєнні важка бронетехніка, БТРи та системи "Град".

Він також розповів, що на Луганщині зафіксована чимала кількість представників так званого "Всевеликого війська донського", які воюють проти України.

"Це козачки російського отамана Миколи Козіцина. Вони зосереджені переважно в районах Красного Луча, Краснодона. Але українські військові з ними не церемоняться", - заявив український боєць.