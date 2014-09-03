Розслідування по збитому Іл-76 в Луганську знаходиться на стадії завершення

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник генерального прокурора-головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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"В даний час на фінішній прямій перебуває розслідування кримінальної справи за фактом знищення військового літака Іл-76 в Луганську, коли загинули 49 військовослужбовців, було знищено велику кількість техніки і зруйнований військово-транспортний літак", - сказав військовий прокурор.

За його словами, слідство встановило осіб, які планували політ, завдання, здійснювали контроль за їх виконанням. "Не хотів би забігати наперед, хто все ж прийняв рішення, яке спричинило такі наслідки, хто не передбачив загроз", - сказав Анатолій Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) бойовики збили військово-транспортний літак збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб ЗСУ та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищені літак Іл-76, озброєння та військове майно. За даними ГПУ, військові службові особи ДСУ та оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також інформацію про те, що на їх озброєнні знаходяться переносні ЗРК, і не вжили заходів щодо безпечної посадки літака в районі проведення АТО.