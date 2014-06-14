Терористи "ЛНР" пояснили, для чого збили літак з 49 військовими

Цю інформацію Радіо Свобода підтвердила Оксана Чигрина, представник прес-служби штабу так званої «Луганської народної респубіки», яке в Україні визнано терористичною організацією.

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«Літак збили «ополченці». Був порушений наказ Болотова про закритий повітряний простір над Луганськом. У документі йшлося, що у разі порушення наказу, будуть вжиті відповідні заходи», – сказала Чигрина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».