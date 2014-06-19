Тіла загиблих у катастрофі Іл-76 переправлені в Дніпропетровськ

Про це повідомив виконувач обов'язків командувача високомобільних десантних військ Юрій Галушкін на засіданні парламентської ТСК з розслідування обставин знищення військово-транспортного літака повітряних сил Іл-76.

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"Тіла загиблих вчора вночі доставили в Дніпропетровськ, і вже сьогодні розпочнеться процедура їх ідентифікації", - сказав Юрій Галушкін.

Як повідомив УНІАН 14 червня близько 1.10 при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, було 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.