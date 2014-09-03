Франція відмовилася поставляти Росії перший "Містраль" - ЗМІ

Французька влада вирішила відмовитись від поставки військового вертольотоносця "Містраль" за контрактом з Росією через її останні дії в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на президента Франції Франсуа Олланда.

"Французький уряд не може поставити першого з двох десантних кораблів типу "Містраль" Росії через останні дії Москви в Україні", - відзначив президент Франції.

"Президент вирішив, що незважаючи на перспективи припинення бойових дій... умови, котрі дозволили би поставити перший десантний корабель, не були виконані", - відзначила прес-служба французького президента.

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на будівництво двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікувалося, що перший корабель "Владивосток" надійде до озброєння російського флоту в 2014 році, другий - "Севастополь" - в 2015 році.

Президент Франції Франсуа Олланд заявляв, що Франція виконає свої зобов'язання з будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом.

За словами французького лідера, в іншому разі штрафні санкції склали б 1,1 мільярда євро. «Угода була укладена в 2011 році, корабель майже готовий і повинен бути переданий в жовтні», - сказав Олланд.

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Роботу над другим кораблем класу «Містраль» президент Франції пов'язав з позицією Москви щодо української кризи. За його словами, якщо обмеження щодо Росії будуть введені, це «має відбутися на рівні ЄС і стосуватиметься тільки майбутніх поставок техніки».

Після того, як Росія остаточно зміцнилася в статусі держави-агресора і спонсора тероризму на сході України, постало питання про доцільність поставки агресору наступального озброєння.

Низка західних країн гостро критикували Францію за те, що вона, незважаючи на події в Україні, планує виконати контракт і поставити Росії два вертольотоносця "Містраль", перший з яких росіяни мали отримати в жовтні цього року.