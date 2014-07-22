Олланд: Франція віддасть Росії один "Містраль", другий - залежить від позиції РФ щодо України

Із заявою такого змісту виступив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство France-Presse.

За словами французького лідера, в іншому разі штрафні санкції склали б 1,1 мільярда євро. «Угода була укладена в 2011 році, корабель майже готовий і має бути переданий у жовтні», – сказав Олланд.

Роботу над другим кораблем класу «Містраль» президент Франції пов’язав із позицією Москви щодо української кризи. За його словами, якщо обмеження щодо Росії будуть запроваджені, це «має статися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки».

Читайте такожКемерон засудив рішення Франції відправити в Росію «Містраль» «Поки цього немає, подивимося, чи поводитиме себе Росія погано», – сказав Олланд.

Західні партнери Франції закликають Париж відмовитися від постачання «Містралів» до Росії. США та союзники твердять, що за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним.

Росія не має можливості виробляти такі кораблі всередині країни. Вертольотоносці «Містраль» є зброєю активного нападу, вони дають можливість висадити батальйон морської піхоти і бронетехніку на берег на відстані до 10 тисяч кілометрів від порту приписки без дозаправки. Аналітики твердять, що навіть колишній СРСР не мав таких можливостей.