Поставка "Містралів" до РФ може спровокувати нову гонку морських озброєнь - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у МЗС переконані, що з огляду на поточний зовнішньополітичний контекст, передача Росії потужної наступальної зброї, якою є універсальні десантні кораблі типу “Містраль”, може мати далекосяжні негативні наслідки для безпеки і стабільності в Європі.

Читайте такожLe Monde: продаж кораблів "Містраль" - Москва кидає виклик Парижу

“Як засвідчують події, пов'язані з російською окупацією Криму, а також російсько-грузинським конфліктом 2008 року, навіть короткочасне посилення російської збройної присутності в басейні Чорного моря може поставити всі країни регіону у вкрай вразливе становище перед можливими актами збройної агресії з боку Російської Федерації”, - зазначив Перебийніс.

За його словами, було би вкрай недалекоглядним у сьогоднішніх умовах ігнорувати ці уроки.

“Поява у розпорядженні Росії нових десантних кораблів типу “Містраль” кардинальним чином змінить баланс сил у Чорноморському басейні, змусить країни регіону вживати заходів, спрямованих на упередження та нейтралізацію нових загроз. Це може не лише різко посилити напругу в регіоні, а й спровокувати нову гонку морських озброєнь і негативно позначитися на атмосфері конструктивного співробітництва, яке відбувалося в басейні Чорного моря протягом багатьох років”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожПорошенко розчарований рішенням Франції не відмовлятися від поставки "Містралів" до РФ

У МЗС України сподіваються, що Франція дослухається до аргументів України та інших держав і здійснить кроки, спрямовані на недопущення постачання Росії кораблів класу “Містраль”.

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на спорудження двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії був підписаний у червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий - "Севастополь" - у 2015 році.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо «Містралів».