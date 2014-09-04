Шкіряк заявив, що сили АТО готують контрнаступ на аеропорт Луганська

Відступ сил АТО в районі луганського аеропорту був тактичним і українські військові вже готують контрнаступ. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"З того, що на деяких напрямках наші бійці змушені були відступити - це тактичний відступ. Ви знаєте, що наносилися масовані артилерійські удари. Якщо брати аеропорт "Луганськ", то там російські військові застосовували тактику "випаленої землі", не залишаючи без ураження жодного квадратного сантиметра. Те ж саме і по інших напрямках. В таких умовах тактичний відступ - це ні в якому разі не поразка", - заявив Шкіряк.

За словами радника міністра, Генштаб готує перегрупування сил АТО в напрямку "Новоазовськ-Маріуполь" та зміцнює лінію фронту.

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"У тому випадку, коли необхідно врятувати і зберегти життя людей і особового складу наших підрозділів, щоб провести перегрупування, зміцнити оборонні позиції, звичайно, ми говоримо про південний схід, про напрямок "Новоазовськ-Маріуполь". І зміцнювати лінію фронту, щоб перегрупувавшись, вже приймати рішення, яке буде прийнято Генштабом, командуванням АТО, головнокомандувачем, з приводу наших подальших дій і готуватися до контратаки", - додав він.

Нагадаємо, напередодні в РНБО заявили, що в Луганську українські військовослужбовці вийшли з аеропорту.