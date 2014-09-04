Расмуссен назвав саміт НАТО в Уельсі "найважливішим за всю історію альянсу"
Генсек НАТО впевнений, що країни-члени альянсу на саміті ухвалять важливі рішення, що посилять безпеку союзників.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що нинішній саміт Північноатлантичного альянсу буде найважливішим за всю історію альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Ньюпорті перед початком саміту, який триватиме 4-5 вересня.
«Це вирішальний саміт у вирішальний час. Сьогодні ми зустрілися з ситуацією у сфері безпеки, яка різко змінилася. На сході Росія атакує Україну, на південному сході ми бачимо підйом терористичних організацій – «Ісламської держави». На півдні ми бачимо нестабільність та небезпеку», - сказав Расмуссен.
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Генсек НАТО впевнений, що країни-члени альянсу на саміті ухвалять важливі рішення, спрямовані на реагування на ці загрози, що посилять безпеку союзників.
«Ми ухвалимо План дій, щоб покращити наші можливості, аби у разі необхідності захистити наших союзників. Щодо інвестицій в оборону - ми змінимо тенденцію скорочення оборонного бюджету. Ми ухвалимо кроки, щоб поглибити співробітництво з Україною та іншими партнерами, і ми відкриємо нову сторінку у наших відносинах з Афганістаном», - повідомив Расмуссен.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у саміті НАТО.