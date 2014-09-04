Генсек НАТО про «мирний план Путіна»: враховуються дії, а не слова

Про це Расмуссен заявив сьогодні у Ньюпорті перед початком роботи саміту альянсу, відповідаючи на запитання УНІАН, чи зможе так званий «мирний план Путіна» сприяти покращенню ситуації в Україні.

«Щодо так званого «мирного плану», то, по-перше, дозвольте мені підкреслити, що ми вітаємо всі зусилля, які спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні. Сказавши це, я також повинен зауважити, що враховується те, що відбувається у дійсності. Ми, на жаль, продовжуємо бути свідками участі Росії у дестабілізації ситуації на сході України», - сказав генсек альянсу.

У цьому зв’язку Расмуссен знову закликав Росію відвести свої війська від українського кордону, припинити поставки зброї та бойовиків в Україну, підтримку збройних формувань в Україні та розпочати конструктивний політичний процес.

«Це буде справжніми кроками для мирного владнання кризи в Україні», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо подальшої допомоги Україні, генсек альянсу нагадав, що під час саміту відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, в рамках якої пройде зустріч з президентом Петром Порошенком.

«Буде ухвалена спільна декларація, в якій будуть зазначені конкретні кроки з поглиблення нашого партнерства між Україною та НАТО», - сказав Расмуссен.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня, за інформацією прес-служби президента України, глава держави Петро Порошенко обговорив по телефону з Путіним режим припинення вогню на Донбасі.

Пізніше Путін заявив, що під час телефонної розмови обговорив із Порошенком план врегулювання ситуації в Україні. Ця ініціатива складається з семи пунктів.

Першим заходом він назвав "припинення активних наступальних операцій збройних формувань ополченців на південному сході України на донецькому і луганському напрямах".

Ще одна ініціатива полягає в тому, щоб "передбачити здійснення повноцінного і об'єктивного міжнародного контролю над дотриманням умов припинення вогню і моніторингом ситуації, що створюється таким чином в зоні безпеки".

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Він також висловив думку про необхідність виключити застосування авіації проти мирного населення на південному сході України і закликав відкрити гуманітарні коридори для пересування техніки і доставки гуманітарних вантажів на схід України.

Ще одним пунктом Путін назвав можливість направлення в постраждалі регіони ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури і життєзабезпечення на сході України.

Президент РФ розраховує, що остаточні домовленості щодо плану врегулювання будуть досягнуті 5 вересня на зустрічі Тристоронньої контактної групи.