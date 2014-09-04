Норвегія буде курирувати роботу одного з фондів НАТО для України

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг в Уельсі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Aftenbladet.no. Фонд під керівництвом Норвегії допоможе Україні перекваліфікувати військовослужбовців.

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Фінансова підтримка Норвегії для фонду складе 3,3 млн. крон, які в даний час складають половину його фінансування. "Мета полягає в тому, щоб зміцнити власну здатність України вирішувати військові проблеми, і стабілізувати країну у фінансовому відношенні", - заявила Ерна Сольберг.

Однак на допомогу у вигляді поставок озброєння Україні не варто сподіватися, вважає прем'єр. "Причина в тому, що у нас є суворі правила ліцензування експорту озброєнь. У той же час, поки не було жодних запитів з України щодо придбання зброї", - сказала вона.